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Гасперини: «Аталанта» равняется на «Интер» в серии А или на «Сити» и «Ливерпуль» в Лиге чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реальный матч! Обе команды стремились к победе, используя свои сильные стороны, и игра действительно получилась отличной. Несомненно, мы разочарованы, поскольку стремились добиться результата, но заканчиваем игру с осознанием того, что чему-то научились. Мы вели борьбу с командой чемпионов, и это мотивирует нас продолжать работать и расти.

Мы учимся играть, равняясь на лучших. Например, на «Интер» в серии А или на «Сити» и «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Думаю, мы подбираемся все ближе, становимся все сильнее, начинаем верить, что нам по плечу выдающиеся достижения», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опустилась на 8-ю строчку — 11 очков.

Винисус Жуниор. Винисиус перевернул битву с «Аталантой», «Байер» вскрыл «Интер», у «Ливерпуля» шестая победа
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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