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Гасперини: «Выиграем ли мы Лигу чемпионов — это вопрос, но мы идем вперед со счастливыми сердцами»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход команды в стыковой раунд Лиги чемпионов после ничьей с «Барселоной» (2:2) в матче 8-го тура общего этапа турнира.

«Аталанта» рада попасть в Лигу чемпионов и испытать себя против элиты. Каждый матч — это огромный опыт для нас и для наших болельщиков. Жеребьевка покажет, что нас ждет дальше — на данный момент дело сделано. Выиграем ли мы Лигу чемпионов — это другой вопрос, но мы идем вперед со счастливыми сердцами», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

«Аталанта» набрала 15 очков, заняла 9-е место в турнирной таблице и вышла в стыковой раунд Лиги чемпионов. «Барселона» прошла в плей-офф со 2-го места.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Барселона
Джан Пьеро Гасперини
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