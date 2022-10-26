Сегодня, 03:19
Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал поражение от «Бенфики» (3:4) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Нам надо думать о следующих матчах с «Лечче» и с «ПСЖ», потому что мы должны любой ценой попасть в Лигу Европы. На личном уровне Лига Европы — это тоже отличный опыт. Нам предстоят два очень важных матча, и мы должны провести их на максимуме», — цитирует пресс-служба УЕФА Гатти.
«Бенфика» набрала 11 очков и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками идет на 3-й строчке и лишился шансов на выход из группы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования