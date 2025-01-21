Гаврилов: «Жаль, что наших клубов нет в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов порассуждал о новом формате Лиги чемпионов, который начал использоваться с нынешнего сезона.

«Конечно, сначала все нововведения могут казаться чем-то неправильным. Но давайте сделаем выводы, когда так команды проведут несколько сезонов. К этому формату нужно привыкнуть. Кто будет фаворитом? Думаю, что все те же команды, сюрпризов не будет. Лига чемпионов всегда была самым интересным турниром. Жаль, конечно, что наших клубов там сейчас нет», — сказал Гаврилов «РБ Спорт».

Напомним, что в Лиге чемпионов больше не будет группового этапа. Вместо него ввели общий этап, на котором все клубы находятся в одной таблице. Сегодня начинаются матчи 7-го тура.