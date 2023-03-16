«Холланн — совершенный футболист». Газзаев восхитился норвежцем из «Манчестер Сити»

Единственный российский тренер — обладатель еврокубка (Кубка УЕФА в 2005 году) Валерий Газзаев в разговоре с обозревателем «СЭ» восхитился форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холланом, забившим во вторник пять мячей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (7:0).

— Это невероятный футболист! Совершенный! Мощь, техника, агрессия, результативность — у Холанна есть все, — сказал Газзаев. — Это особый дар, Божий. Нельзя научить футболиста забивать. Развивать — можно, прививать какие-то тактические навыки.

Но не забивать. Это не тренируется. Он всегда бежит на добивание, куда надо. Отскок от перекладины перед вторым голом — он там. Перед третьим игрок «Лейпцига» выносит мяч с линии ворот — и не в кого-нибудь, а именно в него. Это и называется — голевое чутье, которым можно только восхищаться! Как и азартом человека, который всегда с остервенением идет на ворота до конца. Честно скажу — после первого тайма, при 3:0, когда с результатом уже все было ясно, лег спать. Просыпаюсь — 7:0!

«Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» по сумме двух встреч со счетом 8:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится в пятницу, 17 марта.