Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, как дортмундцы могут обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Реал» — безусловный фаворит, но именно это мы и любим. Вспомните, что недавно произошло в Дублине — я уверен, что «Байер» выиграл бы восемь из десяти матчей против «Аталанты», но «Аталанта» играла так, будто это их последняя игра. Вот что необходимо для победы.

То, что мы признаем «Реал» фаворитом — не стратегия, а исторический факт. Стоит помнить, что они никогда не проигрывали в финале Лиги чемпионов. Но все когда-нибудь бывает в первый раз», — приводит слова Ватцке AS.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

«Реал» не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми игр кряду.