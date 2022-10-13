Гендузи: «Если «Марсель» продолжит в том же духе, то мы добьемся больших успехов»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи заявил, что победа над «Спортингом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов предвещает большой успех команды.

«В начале матча мы исправились по сравнению с первой игрой. Они старались подняться очень высоко, чтобы поторопить нас, но нам удалось вырваться из-под давления хорошими выходами из обороны. Было здорово с самого начала показать им, что мы не боимся, что у нас есть индивидуальность и мы знаем качества нашей команды», — цитирует футболиста L'Equipe.

По мнению Гендузи, «Марселю» с первых минут матча удалось продемонстрировать свою силу, что привело к хорошему результату. «Если мы продолжим в том же духе, мы добьемся больших успехов», — добавил он.

12 октября Гендузи забил гол в ворота «Спортинга» на 20-й минуте встречи. 23-летний французский футболист играет за «Марсель» с 2021 года.