Мхитарян: «Интер» будет готовиться к тому, чтобы сыграть на максимуме возможностей в 1/8 финала»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Монако» (3:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы не хотим заглядывать далеко вперед, потому что сейчас нам нужно не это. Мы проделали большую работу, чтобы оказаться в четверке сильнейших, и это придает нам сил. Мы будем готовиться к тому, чтобы сыграть на максимуме возможностей в 1/8 финала», — цитирует пресс-служба УЕФА Мхитаряна.

«Интер» набрал 19 очков и вышел в 1/8 финала с 4-го места. «Монако» сыграет в стыковом раунде, так как занял 17-ю строчку (13 очков).