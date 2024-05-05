Геррейру не поможет «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру не сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», передает пресс-служба мюнхенского клуба.

У португальского игрока по итогам матча 32-го тура бундеслиги со «Штутгартом» (1:3) диагностировали повреждение капсулы коленного сустава и крестообразных связок, из-за чего Геррейру пропустит ближайшие игры своей команды, включая встречу Лиги чемпионов.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первая игра между «Баварией» и «Реалом» завершилась со счетом 2:2.