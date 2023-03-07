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Лига чемпионов

Сегодня, 16:40

Гладилин оценил шансы «Милана» пройти «Тоттенхэм»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал об ожиданиях от ответной встречи между «Миланом» и «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Обе команды в очень хороших кондициях. Как «Милан» будет к этой игре подготовлен? Для таких команд фактор своего поля мало играет, главное — результат. Главный вопрос, в каком он будет состоянии. Будет тяжелая игра, но итальянцы умеют играть на результат, и задачей будет, конечно, пройти дальше», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» пройдет на стадионе лондонцев. В первой игре россонери одержали минимальную победу (1:0). Единственный гол забил Браим Диас.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19909429.shtml
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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