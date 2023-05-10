Гладилин ожидает строгой игры от «Реала» в ответном матче с «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, может ли противостояние «Манчестер Сити» и «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов дойти до серии пенальти.

«Конечно. «Реал» будет играть на результат, — цитирует «Газета.Ru» Гладилина. — Тренер очень опытный, Анчелотти, он учитывает этот результат, и команда будет играть очень строго, они умеют играть так. Так что здесь, возможно, будет и пенальти».

Первый матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоялся 9 мая в Мадриде и завершился вничью — 1:1.

Ответная игра пройдет в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.