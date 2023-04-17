Гладилин считает, что у «Баварии» мало шансов пройти «Манчестер Сити» в ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о шансах «Баварии» пройти «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я думаю, что у «Баварии» очень мало шансов. Недооценки от «Манчестер Сити» быть не может, «Баварии» после такого поражения надо побеждать, и побеждать очень крупно. К тому же, Гвардиола работал в «Баварии» и знает все схемы немецкого футбола. Я думаю, что у «Баварии» есть процентов десять на успех, «Манчестер Сити» должен пройти дальше», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Первый матч прошел в Англии и завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.