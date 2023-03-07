0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:47

Гладилин — о матче «Челси» — «Боруссия»: «Шансы будут примерно равны»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

«Команды по классу и по уровню примерно одинаковые. Какая у кого будет подготовка, сложно сказать. Но «Боруссия» сейчас находится в очень хорошей форме, они неплохо играют в чемпионате, борются за первое место. А у «Челси» пока проблемы. Естественно, они у себя дома будут играть очень активно и будут иметь моменты. Но шансы будут примерно равны в этом матче», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между «Челси» и «Боруссией» пройдет 7 марта в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19909117.shtml
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Популярное видео
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
«Спортинг» — «Айнтрахт»: видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аякс»: видеообзор матча
«Порту» — «Атлетико»: видеообзор матча
«Байер» — «Брюгге»: видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: видеообзор матча
«Аякс» — «Ливерпуль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «У «ПСЖ» еще есть шансы в противостоянии с «Баварией»

УЕФА возместит стоимость билетов 19 618 болельщикам «Ливерпуля» после финала ЛЧ-2022