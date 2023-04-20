Гладилин высказался о выходе «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выходе миланского «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Был очень хороший счет — с таким счетом редко команда не проходит дальше. Должна быть какая-то трагедия или стечение обстоятельств, возможно, недооценка соперника. Но здесь этого не могло быть. «Интер» сделал ставку на еврокубок и, имея хороший состав, ставят задачу выиграть турнир», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В полуфинале болельщиков ждет миланское дерби — «Интер» сыграет с «Миланом», который ранее оставил за бортом турнира еще одну итальянскую команду, «Наполи». Другую полуфинальную пару составили «Реал» и «Манчестер Сити». Мадридцы обыграли «Челси», победив в обоих матчах со счетом 2:0. «Сити» же в первой игре четвертьфинала разгромил «Баварию» 3:0, а в ответной встрече довольствовался ничьей 1:1.