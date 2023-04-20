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Сегодня, 19:48

Гладилин высказался о выходе «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выходе «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Бавария», конечно, старалась, хотела достойно сыграть — может, даже не забить три мяча, но победить. Но Гвардиола, проработав столько лет в «Баварии», знал все эти построения, и результат закономерен. «Сити» сейчас в очень хорошей форме, Холанд забивает, так что это пока один из фаворитов турнира», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», выбившим из борьбы «Челси». Первая игра состоится в 9 мая в Мадриде, ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

 

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/20/20256499.shtml
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