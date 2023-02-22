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Лига чемпионов

Сегодня, 14:34

Гладилин заявил, что Анчелотти переиграл Клоппа как тренер в матче «Реал» — «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями о крупной победе мадридского «Реала» над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лучше сыграл и лучше был подготовлен «Реал». Анчелотти удалось переиграть тактически, правильно выбрал состав и хорошие замены сделал. Полностью Анчелотти переиграл Клоппа как тренер. На выезде забить пять мячей... Очень хорошо играли все линии: оборона, средняя линия, атака. «Реал» был подготовлен к игре более мощно. А так ведь соперники равные по силам, но была подготовка лучше и лучше была выбрана тактика у Анчелотти. Первые два пропущенные мяча «Реал» встряхнули? Конечно. Всегда мотивация поднимается, когда начинаешь пропускать, мобилизовывается команда. Это сказалось. Немного это [два первых гола] расхолодило хозяев поля, потеряли они бдительность. Такие опытные игроки, такие опытные команды. «Реал» просто включил все обороты, и удача повернулась к нему», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Ответный поединок состоится в Испании 15 марта, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/22/19808911.shtml?updated
Карло Анчелотти
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