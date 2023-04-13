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Лига чемпионов

Сегодня, 15:01

Гладилин заявил, что Кварацхелия перестал быть для соперников загадкой

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1).

«Его уже изучили, его финты влево и уход вправо уже всем стали понятны. Он был загадкой, но сейчас не предоставляет нестандартных решений. Нужно, чтобы у него была подмога, одному ему сложно все это делать», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Ответный матч между «Наполи» и «Миланом» пройдет в Неаполе 18 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/13/20202985.shtml?updated
Хвича Кварацхелия
ФК Милан
ФК Наполи
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