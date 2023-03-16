Гласнер: «В 1/8 финала «Айнтрахту» достался соперник, который пока нам не по зубам»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал поражение от «Наполи» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Должен признать, что «Наполи» был лучше, но хочу отметить свою команду. Мы сыграли лучше, чем дома. Я очень горжусь ребятами. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне. Но в 1/8 финала нам достался соперник, который пока нам не по зубам. Мне понравилось, как мы играли четырьмя защитниками. Мы смело шли вперед, создали несколько моментов с флангов, но у нас возникали проблемы с открываниями в свободных зонах», — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

В первом матче также выиграла итальянская команда (2:0), поэтому она вышла в четвертьфинал. Следующий соперник «Наполи» определится по итогам жеребьевки 17 марта.