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Сегодня, 15:11

Глава МВД Франции раскритиковал баннер в поддержку Палестины на матче «ПСЖ» — «Атлетико»

Руслан Минаев
Баннер во время матча «ПСЖ» — «Атлетико».
Фото AFP
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Глава МВД Франции Брюно Ретайо прокомментировал баннер болельщиков «ПСЖ» в поддержку Палестины в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

По его мнению, баннеру не место на спортивных соревнованиях.

«Если это произойдет снова, нам придется рассмотреть вопрос о запрете баннеров для клубов, которые не соблюдают правил», — написал Ретайо на своей странице в соцсети.

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У «ПСЖ» пока всего четыре очка, клуб идет в таблице ниже зоны плей-офф, не говоря о топ-8, откуда напрямую выходят в следующий этап. Следующую игру в ЛЧ парижане проведут 26 ноября с «Баварией» в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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