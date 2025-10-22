Артета — о Дьекереше в матче с «Атлетико»: «Я доволен им»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру нападающего Виктора Дьекереша в матче с «Атлетико» (4:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я доволен Дьекерешем — он это в полной мере заслужил. Его вклад в командную работоспособность попросту выдающийся. Нам ценно многое из того, что он дает команде. Сегодня на его лице — самая широкая улыбка», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В матче с мадридским кубом 27-летний португалец отметился дублем и был признан лучшим игроком данного матча.

«Арсенал» с 9 занимает третье место в турнирной таблице.