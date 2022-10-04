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Лига чемпионов

Сегодня, 05:47

Главный тренер «Аякса»: «Мы совершенно точно можем обыграть «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Аякса» Альфред Шредер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Наполи».

«Мы совершенно точно можем обыграть «Наполи». У в составе нас тоже много высококлассных игроков сборных, которые могут проявить себя в этой встрече. В плане масштаба и бюджета «Ливерпуль» явный фаворит группы, но, что касается футбола, «Наполи» находится рядом. Это топ-клуб.

«Наполи» демонстрирует изумительный командный футбол, много комбинирует. Он здорово прессингует, так что нам надо уверенно играть с мячом. У соперника есть и слабые стороны, но их немного. Не зря эта команда не потерпела в сезоне пока ни одного поражения», — приводит слова Шредера официальный сайт УЕФА.

Матч «Аякс» — «Наполи» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 22:00 мск.

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Наполи

 

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Наполи
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