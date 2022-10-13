Главный тренер «Аякса» Схредер доволен игрой команды в матче против «Наполи»

Главный тренер «Аякса» Алфред Схредер отреагировал на поражение команды в Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2).

«Может показаться немного странным, так как мы только что проиграли со счетом 2:4, но я думаю, что мы провели хороший матч. Я должен признать, что «Наполи» — сильный противник. Вы видите это во всем — как он играет, в каком темпе и во всем остальном», — цитирует Схредера RTL7.