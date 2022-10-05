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Лига чемпионов

Сегодня, 08:45

Гласнер — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Тяжелый матч, результат считаю справедливым»

Главный тренер «Айнтрахта» Гласнер считает ничью с «Тоттенхэмом» справедливым результатом
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (0:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжелый матч. Результат считаю справедливым. В первом тайме мы слишком медленно играли с мячом и мешкали с передачами. Мяч практически не держался у нас. Создавать моменты при такой игре очень трудно», — приводит слова Гласнера сайт УЕФА.

«Спортинг» лидирует в группе D Лиги чемпионов, набрав 6 очков в трех матчах. «Тоттенхэм» занимает второе место (4 очка), «Айнтрахт» — третий (4 очка).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035680--frankfurt-vs-tottenham/

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