Флик — о матче с «Олимпиакосом»: «Мы должны быть осторожны с ними»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«У них хорошая атака, статистика говорит, что это одна из лучших команд в атаке. Достаточно посмотреть на матч с «Арсеналом», где у них было много моментов. Мы должны быть готовы к таким ситуациям, у них хорошие игроки и план на игру, мы должны быть осторожны с ними».

В предыдущих матчах общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» победила «Ньюкасл» (2:1) и проиграла «ПСЖ» (1:2), а «Олимпиакос» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0) и проиграл «Арсеналу» (0:2).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Барселоне. Он начнется 21 октября в 19.45 по московскому времени.