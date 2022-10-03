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Лига чемпионов

3 октября, 21:38

Хави: «Постараемся доминировать и воспользоваться тем, что «Интер» не в лучшей форме»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о настрое на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Это очень важная для нас игра, не решающая, но очень важная. После поражения в матче с «Баварией» нам нужны эти три очка.

Нам нужно будет сыграть так же, как в Мюнхене, но более эффективно. Мы постараемся доминировать и воспользоваться тем, что «Интер» не в лучшей форме.

Я не хочу менять стиль, который сделал клуб великим. Но я хочу адаптировать игру команды к действиям соперника. Если мы вносим изменения, то для того, чтобы проявлять себя еще ярче. Такова наша ДНК, такова ДНК «Барсы», — цитирует Хави Marca.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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