Хави: «Постараемся доминировать и воспользоваться тем, что «Интер» не в лучшей форме»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о настрое на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Это очень важная для нас игра, не решающая, но очень важная. После поражения в матче с «Баварией» нам нужны эти три очка.

Нам нужно будет сыграть так же, как в Мюнхене, но более эффективно. Мы постараемся доминировать и воспользоваться тем, что «Интер» не в лучшей форме.

Я не хочу менять стиль, который сделал клуб великим. Но я хочу адаптировать игру команды к действиям соперника. Если мы вносим изменения, то для того, чтобы проявлять себя еще ярче. Такова наша ДНК, такова ДНК «Барсы», — цитирует Хави Marca.