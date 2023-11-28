Тухель: «Мюллер знает, насколько сильно я его уважаю»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Копенгагеном» рассказал, как относится к нападающему команды Томасу Мюллер. Этим летом у игрока заканчивается контракт с клубом.

«Томас знает, что у него всегда есть шанс выйти в стартовом составе. Он также знает, насколько сильно я его уважаю. Он был и остается легендой «Баварии», а завтра должен выйти в стартовом составе», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Мюллер всю карьеру выступает в «Баварии». Его нынешнее соглашение истекает летом следующего года.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.