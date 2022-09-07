Нагельсманн поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Интером» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Встреча состоится в среду, 7 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Интер» — очень опытная команда, — приводит слова Нагельсманна GGFN. — У «Интера» хороший тренер и много индивидуально сильных игроков. Лукаку травмирован, но с «Миланом» играл Джеко, который также очень опытен. Думаю, они сядут глубоко и не будут оставлять «Баварии» свободных зон».

Помимо «Баварии» и «Интера» в группе C также сыграют «Барселона» и «Виктория» из Пльзени.