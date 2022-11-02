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Лига чемпионов

Сегодня, 09:34

Нагельсманн: «Бавария» хорошо провела групповой этап, но это ничего не будет значить, если не добьемся успеха в плей-офф»

Нагельсманн считает, что «Бавария» хорошо провела групповой этап ЛЧ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенцы одержали 6 побед в 6 матчах на этой стадии турнира. «Бавария» стала единственным клубом, который показывал такой результат трижды в своей истории: в сезоне-2019/20, 2021/22 и 2022/23.

«Это было очень хорошее и зрелое выступление. Игроки, которые мало играли до сегодняшнего дня, показали себя очень прилично. Мы очень хорошо провели групповой этап, но это ничего не будет значить, если мы не добьемся успеха в плей-офф. Нам нужно пройти дальше, чем в прошлом году. С нынешним настроем в команде я уверен в ней», — приводит слова Нагельсманна Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia

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15%

2.15
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Бавария 2
Интер 0
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26%

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Ф1(-1.5)

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П1

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
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