Сегодня, 07:13
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Викторией» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда подходишь к игре в статусе фаворита, нужно задать тон в первые 20 минут. Хорошее начало — не гарантия успеха, но это помогает создать нужный задел», — приводит слова Нагельсманна сайт УЕФА.
«Бавария» лидирует в группе С Лиги чемпионов, набрав 9 очков в трех матчах. Команда всего на турнире забила 9 голов и не пропустила ни одного мяча.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования