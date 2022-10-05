Нагельсманн — о победе над «Викторией»: «Когда подходишь в статусе фаворита, нужно задать тон в первые 20 минут»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Викторией» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Когда подходишь к игре в статусе фаворита, нужно задать тон в первые 20 минут. Хорошее начало — не гарантия успеха, но это помогает создать нужный задел», — приводит слова Нагельсманна сайт УЕФА.

«Бавария» лидирует в группе С Лиги чемпионов, набрав 9 очков в трех матчах. Команда всего на турнире забила 9 голов и не пропустила ни одного мяча.