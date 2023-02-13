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Лига чемпионов

Сегодня, 21:48

Нагельсманн: «Надеюсь выиграть ЛЧ до того, как меня удалят из «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о настрое команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймра не будет много возможностей проявить себя. Все сводится к владению мячом и контролю мяча.

Мы сосредоточены на себе, а не на матчах «ПСЖ» в лиге 1. Это другой турнир. Обе команды выложатся на поле полностью.

Мбаппе может навредить любой команде. Мы должны убедиться, что этого не произойдет. Моя обязанность как тренера — продумать все, подготовить команду к любым возможностям.

Я думаю, что он начнет матч с первых минут, но мы также должны подготовиться к тому, что он появится на поле минуте на 60-й, когда мы немного устанем. Готовы к разным сценариям.

Мы все мечтаем выиграть Лигу чемпионов. Мы также хотим выиграть бундеслигу, но для СМИ это менее важно, чем Лига чемпионов. Я надеюсь выиграть ЛЧ до того, как меня удалят из «Баварии», — цитирует тренера RMC Sport.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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