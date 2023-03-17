Нагельсманн: «Сложная группа, «ПСЖ», «Манчестер Сити» — в прошлом году «Реал» тоже пошел по такому пути»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о предстоящих матчах с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У нас уже была сложная группа, затем [был] «ПСЖ», теперь — «Сити». Возможный полуфинал тоже будет против звездного соперника. В прошлом сезоне «Реал» тоже пошел по такому же пути», — цитирует Нагельсманна Marca.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча станет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».