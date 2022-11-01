Алонсо — о матче против «Брюгге»: «Судьбу игры решат мельчайшие детали»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Играть в Лиге Европы очень важно для команды, для болельщиков и для клуба. Мы хотим продолжить выступать в еврокубках на «БайАрене». Мы будем сражаться за шанс перейти в Лигу Европы. Судьбу матча решат мельчайшие детали. Нам надо показать идеальную командную игру. Я бы не рассчитывал на «Атлетико». Нам надо побеждать и больше ни о чем не думать», — приводит пресс-служба УЕФА слова Алонсо.

«Брюгге» после 5 туров занимает 1-е место в группе B — 10 очков. «Байер» идет последним — 4 очка.

Матч «Байер» — «Брюгге» пройдет сегодня, 1 ноября. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.