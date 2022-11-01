Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:39

Алонсо — о матче против «Брюгге»: «Судьбу игры решат мельчайшие детали»

Мария Гусева
Telegram Новости

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Играть в Лиге Европы очень важно для команды, для болельщиков и для клуба. Мы хотим продолжить выступать в еврокубках на «БайАрене». Мы будем сражаться за шанс перейти в Лигу Европы. Судьбу матча решат мельчайшие детали. Нам надо показать идеальную командную игру. Я бы не рассчитывал на «Атлетико». Нам надо побеждать и больше ни о чем не думать», — приводит пресс-служба УЕФА слова Алонсо.

«Брюгге» после 5 туров занимает 1-е место в группе B — 10 очков. «Байер» идет последним — 4 очка.

Матч «Байер» — «Брюгге» пройдет сегодня, 1 ноября. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Брюгге
Хаби Алонсо
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением алкоголя
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
Жена госпитализированного Карпова рассказала об обстоятельствах его падения
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Российские моряки сбили беспилотник противника в Севастополе
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вальбуэна: «Думаю, что «Тоттенхэм» — нестабильная команда, «Марсель» может победить»

Индзаги — о матче с «Баварией»: «Будет тяжело, у соперника классный состав»