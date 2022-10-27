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Лига чемпионов

Сегодня, 06:09

Хаби Алонсо — о матче с «Атлетико»: «Концовка получилась просто сумасшедшей»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Атлетико» (2:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы ждали напряженного матча, но концовка превзошла все ожидания. Она получилась просто сумасшедшей. Мы отбили пенальти, потом нас спасла перекладина. В остальном я рад, как играла команда. Мы делали что должны были делать. Я горжусь своими игроками», — приводит слова Алонсо сайт УЕФА.

Обе команды не попали в плей-офф турнира: «Атлетико» располагается на третьем месте, «Байер» — на четвертой строчке.

Появилось видео концовки матча «Атлетико» — «Байер», в котором назначили пенальти после финального свистка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035708--atletico-vs-leverkusen/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Байер
Хаби Алонсо
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