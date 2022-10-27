Сегодня, 06:09
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Атлетико» (2:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы ждали напряженного матча, но концовка превзошла все ожидания. Она получилась просто сумасшедшей. Мы отбили пенальти, потом нас спасла перекладина. В остальном я рад, как играла команда. Мы делали что должны были делать. Я горжусь своими игроками», — приводит слова Алонсо сайт УЕФА.
Обе команды не попали в плей-офф турнира: «Атлетико» располагается на третьем месте, «Байер» — на четвертой строчке.
Появилось видео концовки матча «Атлетико» — «Байер», в котором назначили пенальти после финального свистка.