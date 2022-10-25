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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:1).
«Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но я думаю, что мы сыграли действительно хорошо, создали очень хорошие моменты в первом тайме, однако нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола.
На таком уровне хватает одной атаки — и счет уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, — это приятно», — цитирует тренера Поттер Football.London.
«Челси» (10 очков) возглавляет турнирную таблицу группы и благодаря победе гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира.
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