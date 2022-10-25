Грэм Поттер: «Пройти в плей-офф Лиги чемпионов, имея матч в запасе, — это приятно»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:1).

«Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но я думаю, что мы сыграли действительно хорошо, создали очень хорошие моменты в первом тайме, однако нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола.

На таком уровне хватает одной атаки — и счет уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, — это приятно», — цитирует тренера Поттер Football.London.

«Челси» (10 очков) возглавляет турнирную таблицу группы и благодаря победе гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира.