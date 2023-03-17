Главный тренер «Челси» Поттер: «Постараемся выиграть гребаную Лигу чемпионов»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что лондонский клуб постарается выиграть Лигу чемпионов.

«Мы намерены обыграть «Эвертон», посмотрим на жеребьевку, а затем постараемся выиграть эту гребаную Лигу чемпионов» — передает слова Поттера BT Sport, которые он сказал на клубном мероприятии.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» по сумме двух матчей обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0). Жеребьевка турнира пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта. Начало церемонии — в 14.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне АПЛ «Челси» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает 10-е место. 18 марта команды сыграет дома против «Эвертона».