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Лига чемпионов

Сегодня, 17:49

Поттер — о матче против «Милана» в ЛЧ: «Это будет интересный вызов для нас, мы хотим результата»

Мария Гусева

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы играем с сильной командой. Каждая игра отличается от предыдущей. У нас много ожиданий, это будет интересный вызов для нас, и мы хотим результата. Придется постараться набрать очки, важно побеждать дома», — цитирует Tutto Mercato Поттера.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Челси» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице группы Е, набрав 1 очко. «Милан» лидирует с 4 очками.

Матч «Челси» — «Милан» пройдет 5 октября. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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ФК Милан
ФК Челси
Грэм Поттер
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