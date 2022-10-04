Сегодня, 17:49
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».
«Мы играем с сильной командой. Каждая игра отличается от предыдущей. У нас много ожиданий, это будет интересный вызов для нас, и мы хотим результата. Придется постараться набрать очки, важно побеждать дома», — цитирует Tutto Mercato Поттера.
После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Челси» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице группы Е, набрав 1 очко. «Милан» лидирует с 4 очками.
Матч «Челси» — «Милан» пройдет 5 октября. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.