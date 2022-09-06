Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов.

«Мы не показали должного результата. У нас та же история, что и всегда. Мы хорошо начинаем, не реализуем свои моменты. Затем пропускаем одну контратаку и с этого момента начинаются проблемы. Слишком многое нужно анализировать. Мы явно не там, где нужно быть и где мы можем быть. На данный момент все не так», — приводит слова Тухеля BBC.

В следующем туре «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 22.00 мск).