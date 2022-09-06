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Лига чемпионов

6 сентября, 22:11

Тухель — о поражении от загребского «Динамо»: «Мы не показали должного результата»

Тухель разочарован поражением «Челси» от загребского «Динамо» в ЛЧ
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов.

«Мы не показали должного результата. У нас та же история, что и всегда. Мы хорошо начинаем, не реализуем свои моменты. Затем пропускаем одну контратаку и с этого момента начинаются проблемы. Слишком многое нужно анализировать. Мы явно не там, где нужно быть и где мы можем быть. На данный момент все не так», — приводит слова Тухеля BBC.

В следующем туре «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 22.00 мск).

Источник: https://www.bbc.co.uk/sport/live/football/62725684
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Челси
Томас Тухель
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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