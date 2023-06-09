Индзаги — о финале ЛЧ: «Мы все знаем, что «Манчестер Сити» — это сильнейшая команда в мире»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о «Манчестер Сити», с которым миланцы сыграют в финале Лиги чемпионов.

«Мы наслаждаемся тем, что сделали, мы не хотим останавливаться, и если мы здесь, то хотим сыграть в финале наилучшим образом. Мы все знаем. что «Сити» — это сильнейшая команда в мире, но мы сыграем одиннадцать на одиннадцать. Это было фантастическое путешествие, и мы здесь, чтобы продемонстрировать свои козыри», — цитирует Индзаги Sky Italia.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.