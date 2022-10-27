Индзаги: «Мы превзошли ожидания, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов досрочно»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы над «Викторией Пльзень» (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы надеялись выйти в плей-офф, прекрасно осознавая, что это очень трудная группа. Думаю, что превзошли ожидания, выйдя в плей-офф за тур до конца. Снимаю шляпу перед игроками. Надо отдать им должное!» — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Виктория» не смогла одержать победу ни в одном матче и занимает последнее место в группе С (0 очков).

В заключительном туре группового этапа 1 ноября «Виктория» примет «Барселону», «Интер» на выезде сыграет с «Баварией».