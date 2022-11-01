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Лига чемпионов

Сегодня, 07:56

Индзаги — о матче с «Баварией»: «Будет тяжело, у соперника классный состав»

Мария Гусева
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии».

«Этот матч не скажется на нашем выходе в 1/8 финала, но это серьезный вызов — матч против одной из лучших команд в Европе на прекрасном стадионе. Хотим сыграть серьезно и организованно, хотя понимаем, что это будет тяжело, потому что у соперника классный, глубокий состав», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» набрал 10 очков и занимает 2-е место в группе С, «Бавария» лидирует — 15 очков.

Матч «Бавария» — «Интер» состоится сегодня, 1 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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