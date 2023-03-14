Индзаги: «К матчу с «Порту» мы подготовились наилучшим образом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Мы знаем, что будем играть с сильной командой, — цитирует пресс-служба клуба Индзаги. — Это полноценная команда, в которой есть качество и количество, хорошие нападающие и сильные защитники. Мы также знаем, что «Порту» доставил неприятности многим итальянским клубам, но мы подготовились наилучшим образом, наблюдая за ними, но и прежде всего за собой».

Первый матч закончился победой миланского клуба со счетом 1:0.

Ответный матч «Порту» — «Интер» пройдет сегодня, 14 марта. Начало встречи — 23.00 мск.