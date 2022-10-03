Индзаги — о матче против «Барселоны» в ЛЧ: «Нам предстоит сыграть со скоростью, агрессией и решимостью»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Как возгорается искра? С победами, с результатами. Завтра отличная возможность. Мы знаем, что встречаемся с очень сильной командой, наверное, одной из лучших в Европе. Они обладают многими качествами. Нам предстоит сыграть со скоростью, агрессией и решимостью», — цитирует Corriere dello Sport Индзаги.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов «Интер» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы C. «Барселона» располагается на 2-м месте с 3 очками, опережая миланский клуб по дополнительным показателям.

Матч «Интер» — «Барселона» пройдет 4 октября в 22.00 по московскому времени.