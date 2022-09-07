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Лига чемпионов

7 сентября, 16:45

Индзаги о матче с «Баварией»: «Этот клуб один из 3 или 4 фаворитов на победу в ЛЧ»

Индзаги считает «Баварию» одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов
Руслан Минаев

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии».

«Завтра наши болельщики будут очень важны, мы знаем соперника, с которым столкнемся, и его силу. Это очень конкурентоспособная группа, но, по моему мнению, завтрашний матч должен стать возможностью после субботнего разочарования [поражения «Милану» — 2:3].

Мы должны набрать 10 очков в этой группе, что объективно очень сложно даже по сравнению с прошлым годом. Но мы — «Интер», и встреча с «Баварией» — это возможность, ведь этот клуб один из 3 или 4 фаворитов на трофей», — цитирует Индзаги пресс=служба «нерадзурри».

«Интер» сыграет с «Баварией» сегодня 7 сентября. Начало матча — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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