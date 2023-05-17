Индзаги стал вторым итальянским тренером, выведшим «Интер» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги стал вторым итальянцем, выведшим «нерадзурри» в финал Лиги чемпионов. Команда в полуфинале обыграла «Милан» (общий счет — 3:0).

Ранее в финал тогда еще Кубка европейских чемпионов в 1972 году «Интер» выводил Джованни Инверницци. В решающем матче миланский клуб уступил «Аяксу» со счетом 0:2. Дублем в игре отметился Йохан Кройф.

В финале ЛЧ сезона-2022/23 «Интер» сыграет с победителем второго полуфинала «Манчестер Сити» — «Реал» (результат первого матча — 1:1).