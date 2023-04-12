Индзаги: «Ребята провели отличную игру против очень сильной команды»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о победе над «Бенфикой» (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ребята провели отличную игру против очень сильной команды и на сложном стадионе. Однако мы осознаем, что это только одна игра, потому что «Бенфика» уже показала, что может отлично играть на выезде. Нам нужна еще одна отличная игра, чтобы выйти в полуфинал.

У меня были надежды перед игрой, потому что в последних матчах команда показала себя хорошо и всегда создавала много моментов, даже когда мы не выигрывали», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в среду, 19 апреля, в Милане. Начало встречи — в 22.00 мск.