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Слот: «В матче с «Миланом» «Ливерпуль» показал, насколько хорош с мячом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Миланом» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был отличный день, чтобы отпраздновать день рождения на таком стадионе, да еще и победить. Я бы не сказал этого после первых пяти минут игры, но все прошло очень хорошо. Мы показали, насколько хорошо способны работать с мячом. Нам нравится прессинговать и быть очень агрессивными, но мы также любим играть сзади и создавать моменты», — цитирует Слота УЕФА.

«Ливерпуль» с 3 очками занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. 2 октября команда сыграет с «Болоньей».

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн забил четыре гола в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Загреб (9:2). Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Милан
Арне Слот

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