Лига чемпионов.
Лига чемпионов

4 ноября, 00:20

Слот: «Я окажу Александру-Арнольду теплый прием»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что бывшему защитнику команды Тренту Александру-Арнольду окажет теплый прием во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Я могу только сказать вам, какой прием он получит от меня; у меня остались прекрасные воспоминания об этом игроке и человеке. В прошлом сезоне он был моим вице-капитаном, и у меня остались только положительные эмоции о работе с ним, а также воспоминания о том, как я наблюдал за ним по телевизору, которые также были только положительными — я помню множество замечательных моментов, когда он выступал в составе «Ливерпуля».

Я окажу ему теплый прием. Давайте сначала подождем и посмотрим, выйдет ли он завтра на поле. Что касается болельщиков, я понятия не имею, как это будет происходить, но я тепло встречаю его, это точно», — сказал голландский специалист на пресс-конференции.

27-летний англичанин играл за «Ливерпуль» в 2016-2025 годах. Вместе с этой командой он в том числе дважды выигрывал чемпионат Англии (в сезонах 2019/20 и 2024/25) и Лигу чемпионов (2018/19).

«Ливерпуль» примет «Реал» 4 ноября. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

