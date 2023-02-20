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Лига чемпионов

Сегодня, 19:10

Клопп: «У нас нет шансов, если мы не покажем свою лучшую игру — а вот у «Реала» все равно будет шанс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил готовность команды к противостоянию с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это будет футбольный матч высшего уровня, учитывая нашу историю отношений в последнее время и то, что оба клуба были довольно успешны в этом соревновании. Против таких соперников сложно играть, и тебе приходится выгрызать результат.

Я очень рад, что мы играем именно сейчас. Четыре недели назад это было бы сложно, но в жизни момент времени определяет все. Возможно, мы как раз пришли в себя вовремя. И такую возможность нужно использовать.

У нас нет шансов, если мы не покажем свою лучшую игру — а вот у «Реала» все равно будет шанс, если они не сыграют в свою лучшую игру! В этом разница. Это довольно особенное противостояние. Не могу дождаться», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, в Ливерпуле, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.

ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрген Клопп
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