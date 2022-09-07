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Лига чемпионов

7 сентября, 12:17

Клопп: «Ливерпуль» никогда не побеждали в Неаполе. Нам нужно сыграть лучше, чем в трех предыдущих играх»

Клопп поделился ожиданиями от матча «Ливерпуля» с «Наполи» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

Встреча состоится в среду, 7 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

«Ливерпуль» никогда не побеждали в Неаполе, но довольно часто выходили в финал Лиги чемпионов, когда играли с «Наполи» на групповом этапе, — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба. — Возможно, это случалось дважды, один раз — когда я возглавлял «Боруссию». У меня позднее зажигание, иногда требуется больше времени, чтобы добиться чего-то. Нам нужно сыграть лучше, чем в трех предыдущих играх».

Тренер отметил, что у неаполитанцев молодая, но хорошая команда.

«Я не на 100 процентов уверен, но, кажется, не так давно вокруг «Наполи» была нервная обстановка, из команды уходили игроки. Теперь у них все наладилось. Зелиньски остался, и вокруг него они могут строить команду», — сказал он.

Помимо «Ливерпуля» и «Наполи» в группе A сыграют «Аякс» и «Рейнджерс».

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-arthur-adaptation-napoli-record-and-spalletti
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