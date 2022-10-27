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Лига чемпионов

Сегодня, 08:31

Клопп: «Ливерпуль» вышел в плей-офф ЛЧ, и я не могу это принимать, как должное. Это серьезная вещь»

Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Аяксом» (3:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас были сложные первые полчаса, когда «Аякс» оказывал большое давление. Нам нужно было защищаться с большим энтузиазмом, но все в порядке. Это гостевая игра Лиги чемпионов, и нужно уметь проходить такое. Нуньес провел отличный матч, он играл сердцем сегодня, и я очень доволен этим.

Мы вышли в плей-офф, и я не могу это принимать, как должное. Это серьезная вещь. Мы устали, но чувствуем себя великолепно», — приводит слова Клоппа сайт УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ под руководством Клоппа, что является самой продолжительной серией клуба на турнире.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035706--ajax-vs-liverpool/
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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