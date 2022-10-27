Клопп: «Ливерпуль» вышел в плей-офф ЛЧ, и я не могу это принимать, как должное. Это серьезная вещь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Аяксом» (3:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас были сложные первые полчаса, когда «Аякс» оказывал большое давление. Нам нужно было защищаться с большим энтузиазмом, но все в порядке. Это гостевая игра Лиги чемпионов, и нужно уметь проходить такое. Нуньес провел отличный матч, он играл сердцем сегодня, и я очень доволен этим.

Мы вышли в плей-офф, и я не могу это принимать, как должное. Это серьезная вещь. Мы устали, но чувствуем себя великолепно», — приводит слова Клоппа сайт УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ под руководством Клоппа, что является самой продолжительной серией клуба на турнире.